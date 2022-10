GF Vip | Edoardo su Elenoire | “La sua mancanza si sente”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Ferruzzi eliminata dal Grande Fratello VIP. È polemica in casa Durante la scorsa puntata del Grande Fratello VIP,Ferruzzi viene “messa alla gogna” per alcuni atteggiamenti controproducenti nei confronti di Nikita Pellizon. La famosa trans viene tacciata di bullismo e lo stesso conduttore Alfonso Signorini dichiara: “Attribuire ad una persona di essere portatrice di sfiga è inaccettabile”. In effetti la concorrente, durante le settimane precedenti, avrebbe più volte affermato che Nikita sarebbe “portatrice di sventura”. Pare che, in una delle tante clip, abbia anche chiesto alla madre di farle recapitare un corno rosso chiudendo in bellezza con un gesto infelice fatto al passaggio della pellizon in giardino (il famoso “sputo della discordia”).va dritta al tele voto flash per volere ...