Aspettando Napoli-Rangers

(Di martedì 25 ottobre 2022) In occasione di Roma-il Corriere dello Sport (nella sezione 'Il cuoio') ha ricordato il trasferimento di Jonas Thern da Soccavo a Trigoria nel 1994. Lo svedese ha chiuso la carriera nei, con i quali festeggiò il titolo di campione di Scozia nel 1999. E' entrato di diritto nel cuore dei tifosi protestanti di Glasgow per aver aperto le marcature in un 'Old Firm'. E' diverso, ma da giocatore giallorosso realizzò il primo gol con la maglia della Roma proprio a San Paolo. Se è facile pensare anche a Gattuso come doppio ex, Rino ha conosciuto la moglie proprio quando giocava in Scozia. E come il 'Ciuccio', anche ihanno conosciuto l'amarezza del fallimento (2012).