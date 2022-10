(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo una sentenza definitiva di condanna, le fiamme gialle di Crema hanno confiscato un patrimonio di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di 330mila euro, a un imprenditoredel campo tessile, abituato al” per frodare ile per questo condannato a tre anni di reclusione per evasione fiscale ed espulso dal territorio nazionale. Percol” Le indagini, effettuate dalle Fiamme gialle tra il 2016 e il 2017, con il coordinamento della Procura, hanno rivelato cheportava avanti un’attività di manifattura tessile a Castelleone, in provincia di Cremona, ...

Secolo d'Italia

... mantenendo le promesse lanciate durante la campagna elettorale di tagli alle. A tal ... a fronte di un'economia definita "acrescita, stagnante" che fa del paese "quello a cui tra i paesi ...... mantenendo le promesse lanciate durante la campagna elettorale di tagli alle. A tal ... a fronte di un'economia definita "acrescita, stagnante" che fa del paese "quello a cui tra i paesi ... Zero tasse e molti prestanome: l'imprenditore cinese frodava il fisco col sistema "apri e chiudi" La crisi mondiale del 2008-'09 ha lasciato in eredità politiche fiscali insostenibili tra taglio delle tasse e aumenti di spesa in deficit ...La nuova maggioranza dovrà intervenire in fretta per arginare la crisi. Ma le risorse ereditate dal governo Draghi per tagliare le imposte, bloccare il ...