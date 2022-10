Vaiolo scimmie | virus nei testicoli | “Ipotesi trasmissione sessuale”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un team di ricercatori ha rilevato per la prima volta ilMonkeypox neidi primati non umani – macachi – durante la fase acuta dell’infezione. E ha anche trovato prove preliminari di infezione persistente in due esemplari sopravvissuti alla sfida con il. I risultati sono pubblicati online sulla rivista ‘Nature Microbiology’ ed evidenziano il potenziale didelnegli esseri umani, spiegano gli autori, ricercatori dell’Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (Usamriid). L’interesse ad approfondire se fosse possibile questa via di contagio nasce dal fatto che l’epidemia didellein corso nel 2022 è stata collegata al contattoin ...

