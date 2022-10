Pioggia di milioni a furbetti e criminali I dati choc sul Reddito a Napoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Altro che qualche "furbetto" isolato. L'ultimo bilancio dei carabinieri del Comando provinciale disu chi percepisce ildi cittadinanza senza averne diritto è stupefacente. In un anno e mezzo circa 15di euro (14.648.248 euro per la precisione) sono ana 4.307 indebiti percettori (1.556 sono i denunciati dal 6 giugno 2021 a oggi). E da aprile a ottobre 2022, una cospicua parte di quei soldi sono finiti nelle tasche di 662 persone che percepivano indebitamente ildi cittadinanza nel periodo che va da aprile a ottobre 2022. Per 287 di loro si ipotizza anche la truffa. Nei primi giorni di ottobre, con la collaborazione del nucleo ispettorato del lavoro e dell'Inps, i militari dell'Arma hanno continuato ad approfondire i controlli sul beneficio. Da giugno 2021 al 6 ...

