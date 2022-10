Camera | Lorenzo Fontana eletto presidente

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) –, deputato della Lega è il nuovodelladi questa XIX legislatura. Subentra a Roberto Fico. Alla quarta votazione,ha ottenuto 222 voti. Sono state 6 le schede bianche e 11 le nulle. Hanno ottenuto voti anche Maria Cecilia Guerra (77) espressione del Pd, Cafiero de Raho (52) per il M5S, e Matteo Richetti (22) per il terzo polo. Giornalista pubblicista, plurilaureato in Scienze Politiche, Filosofia e Storia, classe 1980 e leghista della prima ora. Entrato allanel 2018, sempre tra i banchi della Lega, è satovice, incarico da cui si dimette dopo essere stato nominato, il 31 maggio 2018, ministro per la Famiglia e le disabilità nel governo Conte I. Il 10 luglio 2019 è ...

'L'Italia non deve omologarsi alle culture che non diversificano'. Fontana, leghista neo-eletto presidente della Camera debutta sullo scranno più alto con un discorso molto... Sono alcuni dei punti chiave del discorso di Fontana, neo presidente della Camera dei Deputati. Un profilo... ROMA (ITALPRESS) – "Il ruolo del Parlamento non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all'omologazione. L'Italia deve dare forza alla propria peculiare natura senza o... Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in un tweet dopo l'elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.