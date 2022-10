Recensione Google Pixel 7 | ha tutto ciò che serve | anche un prezzo onesto

È privo di app inutili preinstallate e le app di sistema sono quelle di; una scelta sensata visto l'hardware. Nel tasto accensione troviamo un'affidabile ma non velocissimo lettore di impronte ...Pixel 7: rinato e maturo, difficile da battere 155 Android 12 OttUna settimana fa in Grecia si è registrato un risultato storico: il Paese per cinque ore è stato alimentato completamente da energie rinnovabili ...Non si era mai visto a un prezzo così basso: Apple iPad con splendido display Retina da 10,2 con True Tone e Chip A13 Bionic con Neural Engine ...