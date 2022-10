Putin in insolito anticipo ad Astana con Erdogan e l’emiro del Qatar

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Stretta di mano per 15 lunghissimi secondi tra il leader del Cremlino Vladimire il collega turco Recep Tayyip, in bilaterale adin Kazakistan. Come notato dai media russiè arrivato insolitamente inall’incontro, come anche condelpoco prima. Le telecamere russe di Ria Novosti hanno inoltre coltomentre ripassava – insolitamente anche in questo caso – su dei bigliettini prima di vedereha espresso la sua idea per un hub del gas in Turchia a. E ha fatto una proposta interessante: Russia e Turchia saranno in grado di regolare con calma i prezzi a “normali livelli di mercato senza sfumature ...

Agenzia askanews

Secondole esportazioni di gas in Turchia sono in corso a pieno regime, e Ankara 'e' il partner piu' affidabile'. 'Le nostre forniture di idrocarburi - ha detto- compreso il gas, vengono ......che le circostanze uniche del potere americano siano messe accanto al fatto storicamente... La cosa interessante dell'invasione didell'Ucraina è che riafferma questo. Nel caso della ... Putin in insolito anticipo ad Astana con emiro Qatar ed Erdogan Milano, 13 ott. (askanews) - Stretta di mano per 15 lunghissimi secondi tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il collega turco Recep Tayyip Erdogan, in bilaterale ad Astana in Kazakistan. Come n ...La guerra in Ucraina giunge al 226mo giorno. Dopo che Zelensky ha lanciato l'allarme, affermando: "Siamo sull'orlo del disastro nucleare", arriva la risposta, "più rassicurante" della Casa Bianca: non ...