Vietato sottovalutare le patologie femminili - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

La nuova medicina di genere e le sue caratteristiche al Forum della Salute. La tappa fiorentina promossa da QN Salus, mensile del gruppo ...... un pericolo per l'incolumità fisica , anche quella economica però non è da. Pericolo ... infatti, è severamentedalla legge italiana e non solo ( qui vi abbiamo parlato delle ... Vietato sottovalutare le patologie femminili La nuova medicina di genere e le sue caratteristiche al Forum della Salute. La tappa fiorentina promossa da QN Salus, mensile del gruppo Monrif ...La Juventus attende il match contro il Maccabi Haifa valido per l'andata del girone di Champions League: per Allegri vietato sbagliare ...