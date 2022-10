Telefonata Zelensky-Meloni. Cosa si dicono sulla guerra in Ucraina (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuovo colloquio telefonico tra Zelensky e Meloni. Il presidente dell'Ucraina e la leader di Fratelli d'Italia dialogano di guerra in Ucraina e situazione politica italiana. E la sintonia è totale. Nel corso della conversazione, spiega una nota di FdI, «Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano. Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell'Italia anche in merito al nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir». Nel corso della conversazione «Zelensky ha formulato l'auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev». ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) Nuovo colloquio telefonico tra. Il presidente dell'e la leader di Fratelli d'Italia dialogano diine situazione politica italiana. E la sintonia è totale. Nel corso della conversazione, spiega una nota di FdI, «si è congratulato conper la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano.ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell'Italia anche in merito al nuovo decreto sull'invio delle armi appena esaminato dal Copasir». Nel corso della conversazione «ha formulato l'auspicio chepossa recarsi quanto prima a Kiev». ...

repubblica : Telefonata Meloni-Zelensky, il presidente ucraino: 'Grazie Italia per decreto su invio armi' e la leader di FdI: 'P… - TgLa7 : #Ucraina: #Biden chiama il presidente #Zelensky. Fonti Casa Bianca, telefonata in corso, iniziata alle 17.35 - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - direpuntoit : #Meloni a colloquio telefonico con #Zelensky esprime pieno sostegno all'#Ucraina. - tempoweb : Telefonata #Zelensky-#Meloni. Cosa si dicono sulla #guerra in #Ucraina #4ottobre #iltempoquotidiano… -