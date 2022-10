Telefonata tra Meloni e Zelensky: “L’Italia è con Kiev” (Di martedì 4 ottobre 2022) Colloquio telefonico tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Nel corso della Telefonata, secondo quanto ha riferito in una nota FdI, Zelensky si è congratulato con la Meloni per la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano. Giorgia Meloni ha ricevuto oggi una Telefonata del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno delL’Italia anche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l’auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Colloquio telefonico tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiae il presidente dell’Ucraina Volodymyr. Nel corso della, secondo quanto ha riferito in una nota FdI,si è congratulato con laper la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo Governo italiano. Giorgiaha ricevuto oggi unadel presidente ucraino Volodymyrha ringraziato, inoltre, per il sostegno delanche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l’auspicio chepossa recarsi quanto prima a ...

Giornaleditalia : Filo diretto tra Meloni e Zelensky: dopo i tweet c’è la telefonata. Il leader FdI: “Referendum Donbass non valido” - fcolarieti : Telefonata tra Meloni e Zelensky. La premier in pectore ha ribadito al presidente ucraino il pieno sostegno dell'It… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: Lunga telefonata tra #Biden e #Zelensky: 'Aiuti militari e missili Himars. Territori annessi dai russi mai riconosciut… - TerrinoniL : Telefonata tra Meloni e Zelensky. Il presidente ucraino: 'Grazie per il sostegno e per le nuovi armi italiane a Kie… - NotizieVirgilio : ?? Zelensky-Meloni, prima telefonata: FdI rivela contenuti e promesse Primo colloquio telefonico tra la leader di Fr… -