“Note di Vita” | un vademecum per le pazienti con tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Che cosa sentono le 37 mila donne che in Italia convivono con un tumore al seno avanzato? Quali parole e quali gesti sono di aiuto, quali invece controproducenti? In occasione della Giornata Nazionale del tumore al seno Metastatico, che si celebra giovedì 13 ottobre, nasce "Note di Vita": la prima guida che vuole aiutare a capire in profondità gli stati d'animo, i pensieri e le emozioni delle donne che convivono con questa diagnosi. E' uno strumento che nasce dalla campagna E' Tempo di Vita, promossa da Novartis Italia in collaborazione con Salute Donna Onlus. La piccola guida. "Note di Vita" è un vademecum ispirato dai pensieri e dalle esperienze delle pazienti di Salute Donna

