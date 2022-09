Recensione Galaxy Z Flip 4 (Di venerdì 30 settembre 2022) Galaxy Z Flip 4 punta a migliorare il Flip 3 in alcuni punti ma non lo stravolge, Samsung fa un buon lavoro nel contenere le dimensioni pur con una batteria dalla capacità maggiore. Restano però anche alcune problematiche del modello precedente come un comparto fotografico non all’altezza di un device premium e il costo ancora più elevato dello Z Flip 3. Specifiche Galaxy Z Flip 4, cosa cambia da Z Flip 3 Modello in prova: Samsung Galaxy Z Flip 4 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, dual cam da 12 MP, sensore di impronte digitali sul tasto di accensione e batteria da 3700 mAh. Prezzo ufficiale: 1149€ (in offerta su Amazon a 863,98€) Vedi su Amazon , pieghevole e impermeabile Vedi su Amazon Pro Design ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 30 settembre 2022)4 punta a migliorare il3 in alcuni punti ma non lo stravolge, Samsung fa un buon lavoro nel contenere le dimensioni pur con una batteria dalla capacità maggiore. Restano però anche alcune problematiche del modello precedente come un comparto fotografico non all’altezza di un device premium e il costo ancora più elevato dello Z3. Specifiche4, cosa cambia da Z3 Modello in prova: Samsung4 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, dual cam da 12 MP, sensore di impronte digitali sul tasto di accensione e batteria da 3700 mAh. Prezzo ufficiale: 1149€ (in offerta su Amazon a 863,98€) Vedi su Amazon , pieghevole e impermeabile Vedi su Amazon Pro Design ...

