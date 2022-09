Michelin presenta il CrossClimate di seconda generazione per i Suv (Di martedì 27 settembre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – Una nuova offerta per coniugare durabilità, sicurezza e sostenibilità. Sono questi i presupposti della nuova linea di pneumatici CrossClimate della Michelin presentati oggi all’autodromo di Bargnana vicino a Brescia. Questi nuovi prodotti sono stati progettati per aiutare i clienti nella scelta tra cambi stagionali o pneumatici adatti a tutte le stagioni. E’ stata offerta la possibilità di testarli per sperimentare l’alto livella di aderenza ai vari tipi di terreno e a cambiamenti improvvisi nella guida: da un percorso ad ostacoli a velocità sostenuta a quelli su terreno sdrucciolevole (tipico del climi invernali) fino allo sterrato. “Oggi completiamo il rinnovamento della gamma CrossClimate. Abbiamo presentato la seconda generazione del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – Una nuova offerta per coniugare durabilità, sicurezza e sostenibilità. Sono questi i presupposti della nuova linea di pneumaticidellati oggi all’autodromo di Bargnana vicino a Brescia. Questi nuovi prodotti sono stati progettati per aiutare i clienti nella scelta tra cambi stagionali o pneumatici adatti a tutte le stagioni. E’ stata offerta la possibilità di testarli per sperimentare l’alto livella di aderenza ai vari tipi di terreno e a cambiamenti improvvisi nella guida: da un percorso ad ostacoli a velocità sostenuta a quelli su terreno sdrucciolevole (tipico del climi invernali) fino allo sterrato. “Oggi completiamo il rinnovamento della gamma. Abbiamoto ladel ...

vivereitalia : Michelin presenta il CrossClimate di seconda generazione per i Suv - ledicoladelsud : Michelin presenta il CrossClimate di seconda generazione per i Suv - Italpress : Michelin presenta il CrossClimate di seconda generazione per i Suv - siciliamotori : Michelin presenta il nuovo CrossClimate 2 SUV, l’abbiamo provato in tutte le condizioni - It_Endurance : #FIA #MLMC #24HLeMans #RoadToLeMans -