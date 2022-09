Udinese | Pozzo | “Vogliamo tornare a competere con i top club”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Giampaoloha rilasciato un’intervista a Forbes. Il patron dell’ha parlato della sua storia con ilfriulano e della sua filosofia da presidente. Queste le sue principali considerazioni: “Il mio obiettivo è sempre stato e sempre sarà scoprire grandi talenti. Questo è fondamentale per avere unsostenibile. Non è semplice per noicon le grandi potenze del campionato di Serie A ma abbiamo sempre lavorato e sempre lavoreremo per ridurre le differenze coi grandi. Negli ultimi anni abbiamo fatto grandi sforzi per avvicinarci econ i top, questa è la nostra ambizione. E l’obiettivo a medio termine èa giocare le competizioni europee”. SportFace.

L'attaccante dell'Gerard Deulofeu in un'intervista a Tuttosport ha parlato dello splendido momento dell'in campionato: "La famigliada tanti anni crede in me e il mio rapporto con l'è veramente molto forte. Adesso stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore perché non ..."