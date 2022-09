Dart | la missione Nasa per deviare l’asteroide entra nel vivo | manca pochissimo all’impatto

(Di lunedì 26 settembre 2022)no davvero poche ore poi ladella, acronimo di (Double Asteroid Redirection Test), entrerà decisamente nel, 25/9/2022 – Computermagazine.itPer chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il riferimento è al progetto davvero spaziale, che l’agenzia americana ha messo in atto per provare aun asteroide, nel caso in cui un masso di enorme dimensioni dovesse puntare dritto verso la Terra. L’evento clou avverrà nella notte fra il 26 e il 27 settembre prossimi, precisamente alle ore 1:14 italiane, quando la navicella dellaimpatterà controDimorphos situato a 12 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta. Il test avrà come obiettivo quello di ...

twMirandolina : RT @AstrospaceI: Mancano circa 24 ore all'impatto di #DART con l'asteroide Dimorphos, un evento che inizierà la prima missione di difesa pl… - Argotec_Space : RT @AstrospaceI: Mancano circa 24 ore all'impatto di #DART con l'asteroide Dimorphos, un evento che inizierà la prima missione di difesa pl… - andpellizzari : Segnalo questo interessante pezzo: DART, la missione per imparare ad evitare un Armageddon - AstrospaceI : Mancano circa 24 ore all'impatto di #DART con l'asteroide Dimorphos, un evento che inizierà la prima missione di di… - infoitscienza : Dart, la missione per imparare ad evitare un Armageddon -

Ed eccoci arrivati al post da cui possiamo assistere alla diretta video dell'esperimento dellaNASA(Double Asteroid Redirection Test) , il primo esperimento per testare tecnologie per difendere il nostro Pianeta da una possibile minaccia di un asteroide o cometa in rotta di ...Questo è lo scopo di". Ovviamente laè stata curata nei minimi dettagli, tanto è vero che attraverso l'utilizzo di alcuni dei telescopi più potenti al mondo , i ricercatori hanno ...Per proteggere meglio la Terra dai pericoli dello spazio in futuro, le conseguenze della collisione sono ora allo studio in dettaglio. Sembra uscito da un ...Al via finalmente la prima missione della NASA che tenterà di deviare la traiettoria di un asteroide. Vediamo in cosa consiste.