**Elezioni: Ferro (Fdi), 'lavoro non reddito cittadinanza per liberare Sud da bisogno'** (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "La mala politica cerca il consenso tenendo il Sud sotto la scure del bisogno, mentre il Sud va liberato dal bisogno, creando occasioni di lavoro e sviluppo". Lo dice all'Adnkronos la deputata e candidata di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro. "Non è vero -spiega- che il nostro partito è per la cancellazione del reddito di cittadinanza. Riteniamo che vada mantenuto per disabili, invalidi, per chi ha molti figli a carico, ma non per chi, tra i 18 e 60 anni, è in età da lavoro. Non si può dire ai giovani rimanete a casa due anni senza fare nulla e nel frattempo, con il passare degli anni, non si saranno arricchiti materialmente, ma avranno visto svanire sogni e ambizioni. Piuttosto creiamo un sistema di incentivi al lavoro, dando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "La mala politica cerca il consenso tenendo il Sud sotto la scure del, mentre il Sud va liberato dal, creando occasioni die sviluppo". Lo dice all'Adnkronos la deputata e candidata di Fratelli d'Italia, Wanda. "Non è vero -spiega- che il nostro partito è per la cancellazione deldi. Riteniamo che vada mantenuto per disabili, invalidi, per chi ha molti figli a carico, ma non per chi, tra i 18 e 60 anni, è in età da. Non si può dire ai giovani rimanete a casa due anni senza fare nulla e nel frattempo, con il passare degli anni, non si saranno arricchiti materialmente, ma avranno visto svanire sogni e ambizioni. Piuttosto creiamo un sistema di incentivi al, dando ...

diStasioStefano : @repubblica altra interferenza nelle elezioni in Italia a meno di 48 ore dal voto da parte di un governo neonazista… - lentepubblica : #ElezioniPolitiche2022: braccio di ferro tra #GarantePrivacy e #Facebook - FrancescoPonzin : RT @Andrea_Xamo: Personalmente, mi considero anti-comunista. Detto ciò, non vedo alcun comunista in procinto di vincere le elezioni: al mas… - Andrea_Xamo : Personalmente, mi considero anti-comunista. Detto ciò, non vedo alcun comunista in procinto di vincere le elezioni:… - lametino : Elezioni politche, Confartigianato Imprese Calabria incontra la deputata Wanda Ferro - -