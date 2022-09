Come attaccare un bottone in poche mosse (Di venerdì 23 settembre 2022) Almeno una volta nella vita sarà capitato di dover attaccare un bottone su un vestito, magari anche in modo urgente perché si è staccato per sbaglio e non si ha il tempo di portarlo dalla sarta. Se non dovesse essere mai capitato, potrebbe sicuramente succedere in futuro perché i bottoni, soprattutto con i lavaggi in lavatrice, potrebbero allentarsi e pian piano separarsi dal resto. Ma Come si attacca un bottone? Ecco dei semplici ed efficaci trucchetti per farlo senza troppi sforzi. SOS bottone: cosa evitare Tra le situazioni che più spaventano in ambito casalingo, ci sono sicuramente quelle che riguardano la sartoria. Tendenzialmente risulta più facile pensare che tutti gli altri tipi di inconvenienti possano essere risolti in poco tempo e soprattutto con poco sforzo, mentre quando si parla di ago e ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022) Almeno una volta nella vita sarà capitato di doverunsu un vestito, magari anche in modo urgente perché si è staccato per sbaglio e non si ha il tempo di portarlo dalla sarta. Se non dovesse essere mai capitato, potrebbe sicuramente succedere in futuro perché i bottoni, soprattutto con i lavaggi in lavatrice, potrebbero allentarsi e pian piano separarsi dal resto. Masi attacca un? Ecco dei semplici ed efficaci trucchetti per farlo senza troppi sforzi. SOS: cosa evitare Tra le situazioni che più spaventano in ambito casalingo, ci sono sicuramente quelle che riguardano la sartoria. Tendenzialmente risulta più facile pensare che tutti gli altri tipi di inconvenienti possano essere risolti in poco tempo e soprattutto con poco sforzo, mentre quando si parla di ago e ...

