Per vendicare Mahsa Amini, Anonymous ha hackerato i principali siti iraniani (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana che è deceduta in seguito alla custodia della “polizia morale” che l’aveva trattenuta per il suo hijab non appropriato, ha scatenato proteste a diversi livelli. Per le strade di Teheran stanno sorgendo delle manifestazioni spontanee e anche sui social network vengono mostrati atti di solidarietà da parte delle donne iraniane che si tolgono il velo e si tagliano i capelli. Ma adesso anche Anonymous ha deciso di fare la sua parte: per mettere in evidenza il suo schieramento a favore delle donne iraniane, il collettivo ha hackerato i principali media e siti istituzionali di Teheran. La rivendicazione è presente sui social network. LEGGI ANCHE > Cos’è il video di Anonymous Italia che se la prende con Killnet per gli attacchi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La morte di, la 22enne iraniana che è deceduta in seguito alla custodia della “polizia morale” che l’aveva trattenuta per il suo hijab non appropriato, ha scatenato proteste a diversi livelli. Per le strade di Teheran stanno sorgendo delle manifestazioni spontanee e anche sui social network vengono mostrati atti di solidarietà da parte delle donne iraniane che si tolgono il velo e si tagliano i capelli. Ma adesso ancheha deciso di fare la sua parte: per mettere in evidenza il suo schieramento a favore delle donne iraniane, il collettivo hamedia eistituzionali di Teheran. La rivendicazione è presente sui social network. LEGGI ANCHE > Cos’è il video diItalia che se la prende con Killnet per gli attacchi ...

GiosafatK : @rusembitaly 'un paio di persone' , stufe e per vendicare l'a morte di una ragazza, stanno improvvisamente tentando… - albertomoch : @VirtualRaven L occidente non avrebbe mai il coraggio di scatenare una guerra atomica con tanto di missili balistic… - martinlampe6 : @Th_Dm4570 Fiorenzo ha colto l'occasione per vendicare i suoi fee fee - CLAUDIOGA1 : #VonDerLeyen #UE #ElezioniPolitiche22 #pdnetwork 'twelve points go to...UKRAINE' dove nasce cotanto euforico pueri… - angel_m1515 : @diletss Anche io preferirei di no ovviamente ma sarebbe per una buona causa, vendicare i nostri fegati sfatti per colpa sua ???? -