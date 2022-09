Mosca | attivista di Navalny ‘mobilita’ il figlio del portavoce Peskov che replica | “Risolverò ad un altro livello”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Non pensiate che la corruzione, il nepotismo, ed il sistema che premia ‘gli amici degli amici’ siano ad esclusivo appannaggio del nostro Paese: questo indegno e vigliacco fenomeno esiste ovunque e, a maggior ragione, in quei paesi dove il concetto di democrazia è a dir poco ‘astratto’.diildelche: “la cosa ad un” Ed oggi, all’indomani del decreto di Putin che ‘apre a tutti i ragazzi’ la chiamata alle armi per andare a combattere in Ucraina, qualcuno ha pensato bene di ‘saggiare’ il patriottismo interno degli alti funzionari del Cremlino, denunciando alo stesso tempo come, anche qui, ‘le amicizie contano’. ...