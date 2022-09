Martini: 'Per Putin è diventato complicato sia interrompere che proseguire la guerra' (Di mercoledì 21 settembre 2022) - Il giornalista de La Stampa a Coffee Break: 'Ci sarebbe un intervento del ministro degli esteri cinese che invita al cessate il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) - Il giornalista de La Stampa a Coffee Break: 'Ci sarebbe un intervento del ministro degli esteri cinese che invita al cessate il ...

SignoraDelleOr1 : RT @Dida_ti: Un punto sei, che non ruota mai intorno a me Un sole che splende per me soltanto Come un diamante in mezzo al cuore Mia Martin… - hiboss_hiboss : @ABellifemine @fratotolo2 Per il Martini è fondamentale per atomizzare nel gin la goccia di vermouth. - valter_martini : RT @borghi_claudio: Mi dicono che conte a #Fuoridalcoro ha avuto il coraggio di dire che non era per obblighi e restrizioni. COSA??? M5S a… - whiteteddybear5 : RT @Dida_ti: Un punto sei, che non ruota mai intorno a me Un sole che splende per me soltanto Come un diamante in mezzo al cuore Mia Martin… - Fabio_Martini_ : @antobeviz @eskimo2017 @mirkonicolino Ma attenzione a pensare che l’unico responsabile sia lui. Sarebbe un errore.… -