"La guerra non è un videogioco, chissà se lo ha capito", gli insulti social contro Benjamin Giorgio Galli (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto in Ucraina durante uno dei tanti scontri a fuoco di questa guerra che prosegue ormai da 7 mesi. Benjamin Giorgio Galli, un 27enne italo-olandese originario della provincia di Varese si trovava in quel Paese martoriato dal conflitto. Aveva deciso volontariamente di arruolarsi presso la Legione Internazionale di difesa di Kyiv, nelle vesti di foreign fighters. E proprio lì è deceduto. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi e, come purtroppo capita spesso, sui social è dilagato il classico odio con messaggi e commenti pubblicati da utenti che festeggiano per quanto accaduto e altri che hanno criticato quella scelta di arruolarsi per andare a difendere un Paese "non suo".

