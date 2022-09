Ineos Grenadier | il fuoristrada che arriva dal nulla

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il nomedifficilmente vi farà venire in mente qualcosa, a meno che non siate appassionati di, quello vero e non quello che si fa con i Suv facendo i bricconi su cinque centimetri di neve. Le foto della, invece, potrebbero in qualche modo ricordarvi il vecchio Land Rover Defender e in effetti le due auto hanno qualcosa a che fare, ma solo dal punto di vista concettuale. Per capirlo bisogna tornare al 2016, quando Land Rover produsse l'ultimo Defender della vecchia generazione, quello nato nel Dopoguerra e prodotto per quasi settanta anni consecutivi prima di lasciare spazio al nuovo modello che abbiamo provato e vi abbiamo raccontato in diverse occasioni. In quell'anno fu chiaro che il nuovo Defender non sarebbe stata più una off-road dura e pura come la sua ...