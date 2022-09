Conto corrente, che fine fanno i soldi di un defunto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa accade al Conto corrente di una persona scomparsa, quali procedure devono necessariamente seguire gli eredi Alla scomparsa di una persona tra le le numerose incompenze dei superstiti vi è certamente la presentazione dell’attestazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Questa dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla successione la quale definisce la trasmissione delle posizioni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa accade aldi una persona scomparsa, quali procedure devono necessariamente seguire gli eredi Alla scomparsa di una persona tra le le numerose incompenze dei superstiti vi è certamente la presentazione dell’attestazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Questa dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla successione la quale definisce la trasmissione delle posizioni L'articolo proviene da Consumatore.com.

FirstCisl : ?? #alluvionemarche, Cgil @CislNazionale e Uil lanciano un fondo di solidarietà per le popolazioni colpite Per aderi… - Osserva_Media : E io alla Russia mi ci arrendo subito, mi ci consegno mani e piedi. Chiedo solo il passaporto e un conto corrente b… - CislNazionale : RT @CafCisl: ?? Se hai avuto una diminuzione del reddito o del patrimonio rispetto al 2020, puoi presentare l'Isee corrente che ti permette… - CFumarola : RT @CafCisl: ?? Se hai avuto una diminuzione del reddito o del patrimonio rispetto al 2020, puoi presentare l'Isee corrente che ti permette… - leonessa1864 : RT @Antonella_O_O: @matteorenzi Puoi rispondere? Che ci facevi in Grecia col principe arabo? Che fine hanno fatto i soldi per l'UNICEF? Che… -