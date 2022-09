Domani torna sul caso Richetti: «Rogati provò a dare la storia alle Iene e a Report». Il Fatto Quotidiano: «Anche a noi» (Di martedì 20 settembre 2022) Il Quotidiano Domani torna oggi sul caso di Matteo Richetti e delle accuse di molestie raccontate in un’inchiesta di Fanpage. In un altro articolo a firma di Emiliano Fittipaldi si racconta che Lodovica Mairé Rogati ha contattato le redazioni di Rai e Mediaset Report e Le Iene per raccontare la vicenda. «Qualche tempo fa si è presentata come un’amica di Confalonieri – spiega al giornale diretto da Stefano Feltri uno degli autori -. Non abbiamo nemmeno valutato il suo materiale su Richetti. In questi casi siamo molto esigenti. Ci ha Fatto vedere alcuni messaggini, ma non tutta la presunta conversazione avuta con il senatore. Quindi abbiamo desistito». Per quanto riguarda Report, la segnalazione risale ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Iloggi suldi Matteoe delle accuse di molestie raccontate in un’inchiesta di Fanpage. In un altro articolo a firma di Emiliano Fittipaldi si racconta che Lodovica Mairéha contattato le redazioni di Rai e Mediasete Leper raccontare la vicenda. «Qualche tempo fa si è presentata come un’amica di Confalonieri – spiega al giornale diretto da Stefano Feltri uno degli autori -. Non abbiamo nemmeno valutato il suo materiale su. In questi casi siamo molto esigenti. Ci havedere alcuni messaggini, ma non tutta la presunta conversazione avuta con il senatore. Quindi abbiamo desistito». Per quanto riguarda, la segnalazione risale ...

