Brighton-De Zerbi, adesso ci siamo: tutti i dettagli

Roberto De Zerbi è pronto a cominciare una nuova avventura in Premier League. Come ben sappiamo, infatti, ad attenderlo c'è il Brighton. La trattativa fra l'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk e il club inglese è cominciata qualche giorno fa e, adesso, stando alle ultime di Gianluca Di Marzio è in fase di chiusura.

Il noto giornalista ha riportato che le parti stanno definendo gli ultimi dettagli e, una volta limato tutto, potrà arrivare l'annuncio ufficiale da parte del Brighton. Ormai ci siamo. De Zerbi torna in panchina, ad attenderlo ci sono gli inglesi del Brighton.

