Il Paradiso delle Signore 7 | sabato 17 settembre 2022 in onda con un doppio episodio

La morte della Regina Elisabetta II d'Inghilterra sta condizionando molto la programmazione televisiva in questi giorni. Gli speciali sulla regnante inglese stanno spesso mettendo in pausa le soap sia in casa Rai che in Mediaset. In Rai, a subire tanti cambiamenti è Il Paradiso delle Signore che, durante questa settimana, ha subito una pausa mercoledì 14 settembre e nuovamente succederà lunedì 19 settembre per via dei funerali della Regina. Tuttavia, l'azienda di Cologno Monzese ha già trovato una soluzione per recuperare entrambe le puntate. Il Paradiso delle Signore 7: eccezionalmente in onda con un doppio episodio sabato 17 settembre 2022.

