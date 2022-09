Lotta, Mondiali 2022: Aron Caneva ai ripescaggi per il bronzo nei -86 kg, assegnati gli ultimi titoli femminili (Di giovedì 15 settembre 2022) Sesta giornata che va in archivio ancora senza acuti per l’Italia ai Campionati Mondiali di Lotta 2022, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. In attesa del debutto della nostra stella Frank Chamizo, in gara domani nelle eliminatorie dei 74 kg, quest’oggi erano impegnati due atleti azzurri. Aron Caneva ha centrato il vero obiettivo di giornata, superando al primo turno il tedesco Lars Schaefle per 4-1 e perdendo nettamente agli ottavi con il fenomeno americano David Taylor. Il campione olimpico in carica ha poi raggiunto l’atto conclusivo nella categoria 86 kg, aprendo le porte del ripescaggio al fratello di Dalma. Il 27enne italiano domani se la vedrà ai recuperi con il portoricano Ethan Adrian Ramos per cercare di accedere allo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Sesta giornata che va in archivio ancora senza acuti per l’Italia ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) fino a domenica 18 settembre. In attesa del debutto della nostra stella Frank Chamizo, in gara domani nelle eliminatorie dei 74 kg, quest’oggi erano impegnati due atleti azzurri.ha centrato il vero obiettivo di giornata, superando al primo turno il tedesco Lars Schaefle per 4-1 e perdendo nettamente agli ottavi con il fenomeno americano David Taylor. Il campione olimpico in carica ha poi raggiunto l’atto conclusivo nella categoria 86 kg, aprendo le porte delo al fratello di Dalma. Il 27enne italiano domani se la vedrà ai recuperi con il portoricano Ethan Adrian Ramos per cercare di accedere allo ...

