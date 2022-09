Roman Reigns: “Brock Lesnar è stato il mio più grande rivale, abbiamo dato molto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roman Reigns è il WWE Universal Champion e ha combattuto contro tante Superstar lungo il suo cammino. Il Tribal Chief è imbattuto negli ultimi due anni. L’Head of the Table ha recentemente partecipato al Logan Paul’s Impaulsive podcast, dove ha parlato della sua vita, del fatto che è stato tagliato fuori dall’NFL e che sua moglie era incinta di un bambino ai tempi. Inoltre ha discusso di come i medici hanno scoperto la leucemia e se Brock Lesnar è stato il suo avversario più difficile. Il leader della Bloodline non ha potuto negarlo. Le sue parole “Penso che la rivalità, che sia all’esterno o all’interno o preferibilmente in entrambi i casi, stimolerà sempre il business e creerà un’atmosfera più competitiva e aggressiva, ma sì, io e Brock ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 14 settembre 2022)è il WWE Universal Champion e ha combattuto contro tante Superstar lungo il suo cammino. Il Tribal Chief è imbattuto negli ultimi due anni. L’Head of the Table ha recentemente partecipato al Logan Paul’s Impaulsive podcast, dove ha parlato della sua vita, del fatto che ètagliato fuori dall’NFL e che sua moglie era incinta di un bambino ai tempi. Inoltre ha discusso di come i medici hanno scoperto la leucemia e seil suo avversario più difficile. Il leader della Bloodline non ha potuto negarlo. Le sue parole “Penso che la rivalità, che sia all’esterno o all’interno o preferibilmente in entrambi i casi, stimolerà sempre il business e creerà un’atmosfera più competitiva e aggressiva, ma sì, io e...

Zona_Wrestling : Roman Reigns: 'Brock Lesnar è stato il mio più grande rivale, abbiamo dato molto' - SpazioWrestling : Il campione WWE Roman Reigns ospite del podcast di Logan Paul: ecco di cosa hanno parlato #WWE #LoganPaul… - SpazioWrestling : WWE: Roman Reigns non si tira indietro, ecco cosa ha dichiarato su The Rock #RomanReigns #WWE #TheRock - SpazioWrestling : WWE al bivio: In arrivo una scelta cruciale sul futuro di Roman Reigns #RomanReigns #WWE - Zona_Wrestling : WWE: La gestione di Roman Reigns si sta rivelando più complicata del previsto? -