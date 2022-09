Nuoto | sospeso presidente Fin Barelli

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il comitato etico della Fina, la Federazione internazionale del, hacon effetto immediato ildella Fin (Federazione italiana) Paolo. Lo ha annunciato la stessa Fina con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il Comitato Etico della Fina -si legge nella nota- sta attualmente indagando su presunti illeciti da parte deldella Fin, ex membro dell’Ufficio di presidenza della Fina ed exdella Federeuropea (Len). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del comitato etico includono potenziali violazioni delle regole della costituzione della Fina e del suo codice Etico. Il Collegio ha deliberato di imporre auna sospensione provvisoria che gli ...

La federazione mondiale del nuoto ha sospeso con effetto immediato il presidente della Federnuoto italiana, Paolo Barelli. Lo apprende l'ANSA in ambienti del nuoto mondiale. Nuoto, il presidente federale Paolo Barelli sospeso con effetto immediato dalla Fina (Adnkronos) - Il comitato etico della Fina, la Federazione internazionale del nuoto, ha sospeso con effetto immediato il presidente della Fin (Federazione italiana nuoto) Paolo Barelli. Lo ha ... Tegola sul presidente della Fin, Paolo Barelli. L'Ethic Panel della federazione mondiale ha sospeso provvisoriamente il numero uno del nuoto italiano per "potenziali diverse violazioni della costituzione ..."