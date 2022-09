Dl aiuti: via libera unanime da commissioni Senato (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato all'unanimità il Dl aiuti bis. Lo ha spiegato il presidente della commissione Finanze Luciano D'Alfonso alla ripresa dei lavori in aula a palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set (Adnkronos) - Lecongiunte Bilancio e Finanze delhanno approvato all'unanimità il Dlbis. Lo ha spiegato il presidente della commissione Finanze Luciano D'Alfonso alla ripresa dei lavori in aula a palazzo Madama.

