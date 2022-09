Milan, Gazzetta: “Rossoneri in vetta, dopo una serata difficile” (Di domenica 11 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Milan ha davvero messo in cassa una vittoria davvero importante a Marassi ad oggi. “Atalanta, il Milan è stato capolista assieme al Napoli, ma i tre punti di Marassi a casa Samp sono stati acciuffati a caro prezzo, guastati dall’espulsione di Leao: il portoghese verrà squalificato e salterà la grande sfida di domenica contro il Napoli. Un rosso stupido per doppio giallo, perché sciocca è stata la seconda ammonizione. Leao si è esibito in un pretenzioso e telefonato tentativo di rovesciata su un cross di Calabria alla prima azione della ripresa”. “Sapeva di avere alle spalle Ferrari, era conscio che avrebbe rischiato di commettere fallo per gioco pericoloso, di colpire al volto il difensore doriano e di prendersi la relativa seconda sanzione. E allora perché ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Come riporta lailha davvero messo in cassa una vittoria davvero importante a Marassi ad oggi. “Atalanta, ilè stato capolista assieme al Napoli, ma i tre punti di Marassi a casa Samp sono stati acciuffati a caro prezzo, guastati dall’espulsione di Leao: il portoghese verrà squalificato e salterà la grande sfida di domenica contro il Napoli. Un rosso stupido per doppio giallo, perché sciocca è stata la seconda ammonizione. Leao si è esibito in un pretenzioso e telefonato tentativo di rovesciata su un cross di Calabria alla prima azione della ripresa”. “Sapeva di avere alle spalle Ferrari, era conscio che avrebbe rischiato di commettere fallo per gioco pericoloso, di colpire al volto il difensore doriano e di prendersi la relativa seconda sanzione. E allora perché ...

