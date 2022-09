Basket, Europei 2022: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di domenica 11 settembre 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale degli Europei 2022 di Basket, con tutte le informazioni per quello che riguarda lo schema con cui si affronteranno le ultime otto squadre rimaste in corsa per vincere il titolo. La tensione si fa sempre più palpabile, con sfide stellari in programma. Ecco quindi come si affronteranno le squadre tra le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 settembre. RISULTATI E CLASSIFICHE accoppiamenti quarti DI finale Germania vs Grecia/Repubblica Ceca Spagna vs Finlandia Slovenia vs Polonia Francia vs Serbia/Italia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ile glideidideglidi, con tutte le informazioni per quello che riguarda lo schema con cui si affronteranno le ultime otto squadre rimaste in corsa per vincere il titolo. La tensione si fa sempre più palpabile, con sfide stellari in programma. Ecco quindi come si affronteranno le squadre tra le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 settembre. RISULTATI E CLASSIFICHEDIGermania vs Grecia/Repubblica Ceca Spagna vs Finlandia Slovenia vs Polonia Francia vs Serbia/Italia SportFace.

