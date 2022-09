(Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, al termine di una campagna di controlli, condotti tra gennaio ed agosto 2022, hanno denunciato, per truffa ai danni dello Stato ed indebita percezione di erogazioni pubbliche, 26 cittadini di cui 17 di nazionalità straniera e 9 con precedenti, privi dei requisiti per la corretta corresponsione deldi, cagionando un danno all'erario stimato in circa 250.000 euro. I militari, attraverso la sinergia investigativa con il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Roma e gli uffici territoriali dell'Inps, sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Velletri, hanno vagliato le posizioni di circa 850 percettori, verificando i requisiti richiesti per l'emolumento e facendo emergere molteplici irregolarità. Tra i denunciati risulta un elemento di spicco ...

sulsitodisimone : Tra i beneficiari del reddito di cittadinanza anche un membro del clan Casamonica - ANIASA_ : ?? 'L’inclusione del noleggio tra i beneficiari degli #incentivi auto messi in campo dal Governo costituisce una con… - Divorex8 : RT @RenatoMaiaron: Ma vorrei anche dire che contestare al M5S di cercare voti tra chi percepisce il RDC ha lo stesso fine della destra che… - Majden3 : RT @RenatoMaiaron: Ma vorrei anche dire che contestare al M5S di cercare voti tra chi percepisce il RDC ha lo stesso fine della destra che… - GiangioTheGlide : RT @RenatoMaiaron: Ma vorrei anche dire che contestare al M5S di cercare voti tra chi percepisce il RDC ha lo stesso fine della destra che… -

Neodemos

questi rientra la mensa scolastica, che riveste particolare attenzione come occasione di ... Idell'attività saranno circa 77 minori ucraini frequentanti le scuole del territorio di età ......212 aree individuate riceverà un premio e diventerà di proprietà degli enti localiche ... che vede l'Italiai fanalini di coda nel Vecchio Continente. Secondo i più recenti dati di ... L'assegno unico e universale per le famiglie con figli. I risultati del primo monitoraggio INPS • Neodemos Lo hanno scoperto i carbinieri di Castel Gandolfo, alle porte di Roma, insieme ad altre 25 persone che percepivano indebitamente l'assegno. Un danno complessivo per l'Erario di 250 mila euro ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...