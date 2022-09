Sport in tv oggi (martedì 6 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà un martedì 6 settembre ricco di emozioni e tutto da seguire in compagnia di OA Sport. Un menù ricchissimo a partire dal ciclismo con la sedicesima tappa della Vuelta a España. A seguire un’altra giornata dedicata agli Europei di basket. L’Italia di Gianmarco Pozzecco, sconfitta dall’Ucraina ieri, va a caccia di riscatto contro la Croazia. Assisteremo poi anche alla rassegna continentale della pallanuoto: il Settebello affronterà la Francia per centrare l’accesso alle semifinali. Nel tardo pomeriggio tornerà in azione negli US Open Matteo Berrettini: il romano sfiderà il norvegese Casper Ruud per entrare nel semifinali del Major di New York. Ci saranno poi le azzurre del calcio chiamate a completare l’opera contro la Romania per far calare il sipario sulla qualificazione ai Mondiali 2023. In serata spazio alla Champions di League ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà unricco di emozioni e tutto da seguire in compagnia di OA. Un menù ricchissimo a partire dal ciclismo con la sedicesima tappa della Vuelta a España. A seguire un’altra giornata dedicata agli Europei di basket. L’Italia di Gianmarco Pozzecco, sconfitta dall’Ucraina ieri, va a caccia di riscatto contro la Croazia. Assisteremo poi anche alla rassegna continentale della pallanuoto: il Settebello affronterà la Francia per centrare l’accesso alle semifinali. Nel tardo pomeriggio tornerà in azione negli US Open Matteo Berrettini: il romano sfiderà il norvegese Casper Ruud per entrare nel semifinali del Major di New York. Ci saranno poi le azzurre del calcio chiamate a completare l’opera contro la Romania per far calare il sipario sulla qualificazione ai Mondiali 2023. In serata spazio alla Champions di League ...

