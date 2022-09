Un Bardo a Venezia, cronaca falsa di alcune cose vere (Di sabato 3 settembre 2022) Venezia – Scena classica di ospedale con donna che sta partorendo. Solo che l’ostetrica si avvicina alla puerpera e sconsolata ammette: “Non vuole uscire, anzi dice che vuole tornare da dove è venuto, perché il mondo è una merda”. A questo punto chiamano Silverio, il padre, ad assistere al ritorno del “non-neonato” in utero. Il film “Bardo” di Alejandro González Iñárritu comincia così. Se finisse qui avrebbe già detto meglio di trattato di psicoanalisi. Il protagonista è Silverio. Silverio è più di un personaggio principale. In “Bardo” vediamo la soggettività di Silverio come l’ombelico di ogni singola immagine. Compresa ovviamente quella del non-neonato “sentito” da Silverio come colui che, vista la mala parata, preferisce “tornare dentro”. Durante il film si scoprirà che Silverio e la moglie aspettavano un primo figlio, morto poco ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022)– Scena classica di ospedale con donna che sta partorendo. Solo che l’ostetrica si avvicina alla puerpera e sconsolata ammette: “Non vuole uscire, anzi dice che vuole tornare da dove è venuto, perché il mondo è una merda”. A questo punto chiamano Silverio, il padre, ad assistere al ritorno del “non-neonato” in utero. Il film “” di Alejandro González Iñárritu comincia così. Se finisse qui avrebbe già detto meglio di trattato di psicoanalisi. Il protagonista è Silverio. Silverio è più di un personaggio principale. In “” vediamo la soggettività di Silverio come l’ombelico di ogni singola immagine. Compresa ovviamente quella del non-neonato “sentito” da Silverio come colui che, vista la mala parata, preferisce “tornare dentro”. Durante il film si scoprirà che Silverio e la moglie aspettavano un primo figlio, morto poco ...

