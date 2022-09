Szczesny, l’infortunio preoccupa: ecco quando potrebbe tornare (Di sabato 3 settembre 2022) Cerchiamo di capire per quante partite la Juventus dovrà fare a meno di Szczesny, estremo difensore di importanza fondamentale per il club. Nella partita contro lo Spezia, vinta due a zero grazie ai gol di Vlahovic e Milik, la Juventus ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Szczesny; l’estremo difensore, nel finale del primo tempo, ha avuto un problema alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Non è stato un grande inizio di stagione per l’ex portiere della Roma che aveva già saltato le prime partite stagionali tornando nella gara casalinga contro i giallorossi. Andiamo a vedere quanti match salterà Szczesny. AnsafotoLa paura, di Allegri, della società e dei tifosi bianconeri è stata tanta; vedere Szczesny a terra disperato è stato un brutto colpo per tutti. ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 settembre 2022) Cerchiamo di capire per quante partite la Juventus dovrà fare a meno di, estremo difensore di importanza fondamentale per il club. Nella partita contro lo Spezia, vinta due a zero grazie ai gol di Vlahovic e Milik, la Juventus ha dovuto fare i conti condi; l’estremo difensore, nel finale del primo tempo, ha avuto un problema alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Non è stato un grande inizio di stagione per l’ex portiere della Roma che aveva già saltato le prime partite stagionali tornando nella gara casalinga contro i giallorossi. Andiamo a vedere quanti match salterà. AnsafotoLa paura, di Allegri, della società e dei tifosi bianconeri è stata tanta; vederea terra disperato è stato un brutto colpo per tutti. ...

