Moto2, risultati FP3 GP San Marino 2022: Alonso Lopez in testa; Vietti, Arbolino e Pasini in Q2 (Di sabato 3 settembre 2022) In attesa di poter assistere alle qualifiche, appuntamento più atteso di questo sabato del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022 per la Moto2, si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere (caratterizzata da numerose cadute) che ha determinato i quattordici piloti che potranno accedere direttamente al Q2 e chi, invece, dovrà passare per il Q1. Davanti a tutti in classifica combinata c’è Alonso Lopez, che registra il miglior tempo in 1:36.107, seguito in seconda posizione da Jake Dixon (+0.203) e in terza da Aron Canet (+0.248); quarto Albert Arenas (+0.260), il migliore degli azzurri è Celestino Vietti, quinto (+0.273) che precede Augusto Fernandez (sesto, +0.279). Accedono direttamente in Q2 grazie al decimo e all’undicesimo tempo registrato anche, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) In attesa di poter assistere alle qualifiche, appuntamento più atteso di questo sabato del Gran Premio di Sane della Riviera di Riminiper la, si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere (caratterizzata da numerose cadute) che ha determinato i quattordici piloti che potranno accedere direttamente al Q2 e chi, invece, dovrà passare per il Q1. Davanti a tutti in classifica combinata c’è, che registra il miglior tempo in 1:36.107, seguito in seconda posizione da Jake Dixon (+0.203) e in terza da Aron Canet (+0.248); quarto Albert Arenas (+0.260), il migliore degli azzurri è Celestino, quinto (+0.273) che precede Augusto Fernandez (sesto, +0.279). Accedono direttamente in Q2 grazie al decimo e all’undicesimo tempo registrato anche, ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Più indietro #Vietti e @MattiaPasini - - motograndprixit : #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Più indietro #Vietti e @MattiaPasini - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Strepitosa la prestazione della wild card @MattiaPasini , che non correva dal GP… - motograndprixit : #Moto2 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Strepitosa la prestazione della wild card @MattiaPasini , che non correva dal… - massy11gsxr : @RikiClob 2 italiani, ex campioni di moto2 entrambi col “privato” che ha già dimostrato di riuscire a stare davanti… -