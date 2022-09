Konnan | “L’AEW ha messo da parte Thunder Rosa a causa dei suoi problemi nel backstage”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 settembre 2022) Due settimane fa a Dynamite,ha dovuto mettere “nel congelatore” il suo AEW Women’s World Championship adi un infortunio: la campionessa avrebbe dovuto difendere il titolo ad All Out, ma al suo posto Jamie Hayter, Britt Baker, Toni Storm e Hikaru Shida si affronteranno per contendersi l’Interim Women’s World Championship. Quasi contemporaneamente alla news dell’infortunio, sono iniziate a circolare voci riguardo a degli alterchi che la campionessa avrebbe avuto con le colleghe nel: ciò ha portato alcuni addetti ai lavori e personalità del wrestling, incluso l’ex wrestler, a credere che dietro la rimozione dida All Out ci siano proprio questi attriti dietro le quinte. Una mossa strategica Parlando a Keepin’ It 100, ...