Roma | Tiago Pinto in conferenza stampa di fine mercato | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto pronto per ladi, general manager della, che parlerà alle 14:00 di venerdì 2 settembre presso la saladi Trigoria. Lapotrà essere seguita sui canali social del club giallorosso (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). Dopo unche ha visto gli arrivi di Wijnaldum, Dybala, Belotti e Celik,è pronto a tracciare un bilancio e a svelare la strategia estiva della società. Non è arrivato allain casa giallorossa un difensore centrale, l’unico tassello mancante tra le richieste di Mourinho. SportFace.

Andrea Belotti, nuovo attaccante della Roma, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione. Al fianco del direttore sportivo Tiago Pinto, il Gallo ha espresso le sue prime sensazioni in maglia giallorossa e ha parlato del suo... Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato prima della conferenza stampa di presentazione di Andrea Belotti.