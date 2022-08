Juventus, Buso: «Allegri un grande allenatore, ma con lo Spezia deve vincere» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Juventus, Renato Buso analizza l’attuale situazione in casa bianconera: le dichiarazioni dell’ex calciatore L’ex Juventus Renato Buso ha analizzato così la situazione dei bianconeri. LE PAROLE – «È troppo presto per dare un giudizio sull’operato di Allegri. Indubbiamente è una squadra che in questo momento ha delle difficoltà, ma già contro la Roma la Juve ha fatto un’ottima prestazione. Con lo Spezia diventa una partita importante per dare continuità a quel tipo di gioco e ai risultati. Per me Allegri è un grandissimo allenatore, il problema sta nel trovare un modo di giocare e di intensità e di continuità. C’è da migliorare ma siamo solo ad agosto». CLICCA QUI PER L’ESCLUSIVA COMPLETA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022), Renatoanalizza l’attuale situazione in casa bianconera: le dichiarazioni dell’ex calciatore L’exRenatoha analizzato così la situazione dei bianconeri. LE PAROLE – «È troppo presto per dare un giudizio sull’operato di. Indubbiamente è una squadra che in questo momento ha delle difficoltà, ma già contro la Roma la Juve ha fatto un’ottima prestazione. Con lodiventa una partita importante per dare continuità a quel tipo di gioco e ai risultati. Per meè un grandissimo, il problema sta nel trovare un modo di giocare e di intensità e di continuità. C’è da migliorare ma siamo solo ad agosto». CLICCA QUI PER L’ESCLUSIVA COMPLETA SUNEWS24 L'articolo proviene ...

