Ita Airways, Giorgia Meloni contro il governo sulla cessione: "Farò di tutto per impedirlo" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leggo che c'è stata una accelerazione. Francamente avevo già detto che ritenevo che l'attuale governo non dovesse andare avanti su una materia così strategica. Visto che si vota tra 20 giorni non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Leggo che c'è stata una accelerazione. Francamente avevo già detto che ritenevo che l'attualenon dovesse andare avanti su una materia così strategica. Visto che si vota tra 20 giorni non ...

