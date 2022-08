Bake Off ha trovato il suo ‘Cannavacciuolo’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tommaso Foglia Bake Off Italia come Masterchef. No, non ci riferiamo al fatto che il meccanismo dei due programmi di cucina si somigli, benchè in parte sia così da sempre. Ci riferiamo al fatto che nella decima edizione del programma di Real Time, al via questo venerdì ma la cui prima puntata è già disponibile su Discovery +, si faccia la conoscenza del nuovo giudice Tommaso Foglia… e subito si comincia a temere che possa dare all’improvviso qualche grossa pacca sulla schiena del concorrenti stile Antonino Cannavacciuolo. Il nuovo giudice, che affianca i confermati Ernst Knam e Damiano Carrara – Clelia D’Onofrio non partecipa più alla gara, compare con un breve cameo in ogni puntata raccontando ricette della tradizione – è un giovane pastry chef pluripremiato e molto alla mano che infarcisce quasi ogni frase con un proverbio napoletano e, lungi dal sentirsi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tommaso FogliaOff Italia come Masterchef. No, non ci riferiamo al fatto che il meccanismo dei due programmi di cucina si somigli, benchè in parte sia così da sempre. Ci riferiamo al fatto che nella decima edizione del programma di Real Time, al via questo venerdì ma la cui prima puntata è già disponibile su Discovery +, si faccia la conoscenza del nuovo giudice Tommaso Foglia… e subito si comincia a temere che possa dare all’improvviso qualche grossa pacca sulla schiena del concorrenti stile Antonino Cannavacciuolo. Il nuovo giudice, che affianca i confermati Ernst Knam e Damiano Carrara – Clelia D’Onofrio non partecipa più alla gara, compare con un breve cameo in ogni puntata raccontando ricette della tradizione – è un giovane pastry chef pluripremiato e molto alla mano che infarcisce quasi ogni frase con un proverbio napoletano e, lungi dal sentirsi ...

xswagway : voglio scommettere sul fatto che quest'anno a bake off chiederanno di fare una torta con questo stile - elickzs : da settembre a dicembre bake off e da dicembre a marzo masterchef finalmente la fottuta era dei programmi di cucina… - CatelliRossella : Il re del cioccolato torna in tv. Ernst Knam: 'Ai concorrenti di Bake Off consiglio la semplicità' - bakeoffitalia : Il re del cioccolato torna in tv. Ernst Knam: 'Ai concorrenti di Bake Off consiglio la semplicità' - kjisoouI : questo agosto è durato sei ere geologiche finalmente posso pensare alle cose importanti ovvero bake off italia, halloween e natale -