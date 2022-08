31 agosto … (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scrivi 31 agosto 1997 e pensi al debutto in Serie A di Ronaldo il Fenomeno e alle prodezze di Recoba. Esattamente venticinque anni fa debuttava nel massimo campionato anche Alberto Malesani, successore di Claudio Ranieri alla guida della Viola. Buona la prima per l’ex tecnico del Chievo: nonostante sia rimasto solo una stagione a Firenze è ricordato con affetto dai tifosi gigliati, grazie a un calcio spumeggiante e … senza dimenticare il netto successo al Franchi contro la Juventus. A Parma ha allenato Antonio Benarrivo, che quel 31 agosto realizzava l’ultima rete in A (su 258 presenze, tutte in maglia rossoblù). All’Olimpico invece Roberto Mancini siglava il primo gol con la maglia della Lazio, il club nel quale ha chiuso la carriera da calciatore. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Scrivi 311997 e pensi al debutto in Serie A di Ronaldo il Fenomeno e alle prodezze di Recoba. Esattamente venticinque anni fa debuttava nel massimo campionato anche Alberto Malesani, successore di Claudio Ranieri alla guida della Viola. Buona la prima per l’ex tecnico del Chievo: nonostante sia rimasto solo una stagione a Firenze è ricordato con affetto dai tifosi gigliati, grazie a un calcio spumeggiante e … senza dimenticare il netto successo al Franchi contro la Juventus. A Parma ha allenato Antonio Benarrivo, che quel 31realizzava l’ultima rete in A (su 258 presenze, tutte in maglia rossoblù). All’Olimpico invece Roberto Mancini siglava il primo gol con la maglia della Lazio, il club nel quale ha chiuso la carriera da calciatore. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

ScaltritiLab : Agosto 2022. Vaccinatevi contro la Polio. Il cancro non si cura con le tisane. I virus non si trattano con antibio… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, manca ancora l’intesa per #Paredes - laura_pi79 : RT @morgmarino: 30 agosto 2022, ore 23.20. Treno Roma-Bologna. Stanno facendo scendere una signora perché sprovvista di ffp2. Io darei l’er… - MariagladysVc : RT @CiaoKarol: Novena per la natività della Beata Vergine Maria. Oggi è il 2° giorno, 31 agosto 2022: Novena per la natività della Beata Ve… -