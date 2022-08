F1 | Fernando Alonso | “Non mi dispiacerebbe avere gara bagnata”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022)esprime la propria opinione alla stampa alla vigilia del round di Spa-Francorchamps, 14ma tappa del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo è atteso a dare battaglia con Alpine, squadra che lascerà al termine della stagione per una nuova avventura in Aston Martin al posto del tedesco Sebastian Vettel. Il #14 della massima formula ha riportato ai media ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “La pausa estiva è stata fondamentale per recuperare. Dopo anni di carriera sono sempre più convinto che sia una parte fondamentale della stagione viste le tante corse previste”. L’asturiano ha continuato dicendo: “Bisogna sfruttare al meglio questo periodo anche se è sempre necessario allenarsi per non arrivare impreparati alla ripresa della stagione. Spa-Francorchamps è uno dei circuito più belli, ci sono parecchie opportunità per superare”. F1, Liam Lawson in ...