Juve, Depay o Milik? Scelta definitiva di Allegri! (Di martedì 23 agosto 2022) La situazione attaccante in casa Juventus sembra finalmente arrivata alla fine. La sfida tra i due “pretendenti” Arkadiusz Milik e Memphis Depay è arrivata alla fine e a “porre fine” alla competizione è stato proprio colui che dovrà allenare poi uno dei due calciatori: Massimiliano Allegri. Allegri Milik Depay Sky Sport ha riportato che dopo il summit di mercato tra la società Juventus e il proprio allenatore, si è deciso per optare per il centravanti polacco ex Napoli. Concorrenza battuta e Arek che si appresta a vestire bianconero. Siamo sicuri che questo scatenerà molta indignazione da parte dei tifosi della rivale storica dei bianconeri: il Napoli. Andrea Mariotti Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) La situazione attaccante in casantus sembra finalmente arrivata alla fine. La sfida tra i due “pretendenti” Arkadiusze Memphisè arrivata alla fine e a “porre fine” alla competizione è stato proprio colui che dovrà allenare poi uno dei due calciatori: Massimiliano Allegri. AllegriSky Sport ha riportato che dopo il summit di mercato tra la societàntus e il proprio allenatore, si è deciso per optare per il centravanti polacco ex Napoli. Concorrenza battuta e Arek che si appresta a vestire bianconero. Siamo sicuri che questo scatenerà molta indignazione da parte dei tifosi della rivale storica dei bianconeri: il Napoli. Andrea Mariotti

