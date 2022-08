Il rientro a scuola diventa smart con le tavolette e i display interattivi Wacom (Di martedì 23 agosto 2022) Settembre è sempre più vicino e con lui anche l’inizio della scuola! Per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico oltre ad acquistare i libri, i ragazzi hanno bisogno di avere accessori in grado di... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Settembre è sempre più vicino e con lui anche l’inizio della! Per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico oltre ad acquistare i libri, i ragazzi hanno bisogno di avere accessori in grado di...

sole24ore : ?? #Caroprezzi, ecco i beni a rischio rialzo al rientro dalle ferie. #Scuola: per i #libri +7%… - crispadafora : RT @Corriere: Rientro a scuola: addio a mascherine e Dad (per i positivi). Tutti in classe con finestre aperte - francyelia29 : RT @TecnicaScuola: Rientro in classe e sistemi di aerazione, i dirigenti scolastici: se dovessimo seguire le Linee guida del Mi nessuna scu… - Liberoarbitrio : RT @TecnicaScuola: Rientro in classe e sistemi di aerazione, i dirigenti scolastici: se dovessimo seguire le Linee guida del Mi nessuna scu… - TecnicaScuola : Rientro in classe e sistemi di aerazione, i dirigenti scolastici: se dovessimo seguire le Linee guida del Mi nessun… -