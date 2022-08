F1, Verstappen: “Spa è una delle mie piste preferite”. E intanto si allena al simulatore con van Aert (Di martedì 23 agosto 2022) “Adoro Spa-Francorchamps, è uno dei miei circuiti preferiti. Sono nato in Belgio, quindi è sempre speciale tornare qui“. Max Verstappen è pronto a tornare in pista dopo la pausa, in uno dei circuiti che maggiormente preferisce. “Lo scorso Gp del Belgio ho trovato la pista più bagnata in cui abbia mai guidato” ha raccontato l’olandese, e secondo quanto riportato in una nota dalla Red Bull Racing il pilota “è pronto a qualsiasi condizione su una delle piste più iconiche del circus”. “Gli ingegneri del team si sono messi al lavoro per potenziare il simulatore e consentire a Verstappen di poter effettuare una corsa sfrenata attraverso vari scenari – si legge nella nota -. ‘From Sim to Reality‘, questo il nome del progetto, conduce l’attuale campione del mondo di F1 in un viaggio in Belgio con vere e ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) “Adoro Spa-Francorchamps, è uno dei miei circuiti preferiti. Sono nato in Belgio, quindi è sempre speciale tornare qui“. Maxè pronto a tornare in pista dopo la pausa, in uno dei circuiti che maggiormente preferisce. “Lo scorso Gp del Belgio ho trovato la pista più bagnata in cui abbia mai guidato” ha raccontato l’olandese, e secondo quanto riportato in una nota dalla Red Bull Racing il pilota “è pronto a qualsiasi condizione su unapiù iconiche del circus”. “Gli ingegneri del team si sono messi al lavoro per potenziare ile consentire adi poter effettuare una corsa sfrenata attraverso vari scenari – si legge nella nota -. ‘From Sim to Reality‘, questo il nome del progetto, conduce l’attuale campione del mondo di F1 in un viaggio in Belgio con vere e ...

sportface2016 : #Formula1 #Verstappen: 'Spa è una delle mie piste preferite'. E intanto si allena al simulatore con #vanAert - antorendina : Leclerc ha vinto in Belgio nel 2019, Verstappen non ha mai vinto a Spa. A meno di non considerare davvero quella ro… - F1ingenerale_ : Max #Verstappen ci mostra le modifiche apportate al circuito di #SpaFrancorchamps dopo i lavori di ristrutturazione… - incognivalse : complimenti a max verstappen per la vittoria a spa - F1ingenerale_ : #F1 Tante nuvole ma scongiurata la pioggia per il #BelgianGP di #Spa. Ecco le previsioni meteo #formula1 #mercedes… -