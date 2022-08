El Salvador non abbandona le vittime del crollo delle cripto (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato misure di sostegno a tutte le lending company che hanno investito in Bitcoin e che, a causa della depressione del mercato cripto, si trovano ora in grande difficoltà. Bukele è entrato nella storia per aver adottato il BTC come valuta di stato in coabitazione con il dollaro: con questa misura El Salvador ha attirato appassionati, investitori e miner, ma ha dovuto anche affrontare una lotta contro un’inflazione galoppante ed un debito pubblico di proporzioni stratosferiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente di El, Nayib Bukele, ha annunciato misure di sostegno a tutte le lending company che hanno investito in Bitcoin e che, a causa della depressione del mercato, si trovano ora in grande difficoltà. Bukele è entrato nella storia per aver adottato il BTC come valuta di stato in coabitazione con il dollaro: con questa misura Elha attirato appassionati, investitori e miner, ma ha dovuto anche affrontare una lotta contro un’inflazione galoppante ed un debito pubblico di proporzioni stratosferiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

