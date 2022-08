Regina Elisabetta, l’ex chef privato svela che cosa mangia ogni giorno da quando è bambina (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrivare a 96 anni non è da tutti. La Regina Elisabetta II però ci è riuscita e appare ancora in grande forma. Plausibile pensare che un certo peso lo abbia anche la sua alimentazione. E a questo proposito il suo ex chef privato, Darren McGrady, in un video caricato su YouTube nel 2021 e di cui si parla solo ora ha svelato quale sarebbe quella cosa che la sovrana mangia ogni giorno da quando era una bambina. Stando alle parole di McGrady la ‘Queen’ non rinuncia mai a uno spuntino che è comune a molti bambini: pane, burro (o panna) e marmellata, niente di più semplice, da accompagnare al tè pomeridiano. Ma trattandosi della Regina qualcosa di curioso deve pur esserci. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrivare a 96 anni non è da tutti. LaII però ci è riuscita e appare ancora in grande forma. Plausibile pensare che un certo peso lo abbia anche la sua alimentazione. E a questo proposito il suo ex, Darren McGrady, in un video caricato su YouTube nel 2021 e di cui si parla solo ora hato quale sarebbe quellache la sovranadaera una. Stando alle parole di McGrady la ‘Queen’ non rinuncia mai a uno spuntino che è comune a molti bambini: pane, burro (o panna) e marmellata, niente di più semplice, da accompagnare al tè pomeridiano. Ma trattandosi dellaqualdi curioso deve pur esserci. E ...

